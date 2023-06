Blitz da 45 milioni: Onana in Premier, la svolta voluta dai tifosi

Il camerunense continua a vantare innumerevoli apprezzamenti dall’estero, Inghilterra in primis. In arrivo un qualcosa che rischia di cambiare il tutto

Il fatto che Andre Onana abbia, ormai da tempo, attirato tutte le attenzioni della stragrande maggioranza delle big di Premier non è più un mistero.

Da tempo Manchester United e Chelsea, giusto per citarne qualcuna, continuano ad avere più di un semplice debole calcistico nei confronti dell’estremo difensore cresciuto nelle giovanili del Barcellona.

Proprio i ‘Blues’, non a caso, hanno bussato con insistenza alla porta dell’Inter in questi ultimi giorni, anche se c’è da ammetterlo: Onana piace e anche dallo scorso gennaio, epoca in cui gli stessi londinesi, non per nulla, tentarono già di soffiarlo ai nerazzurri.

Di sviluppi, in questi ultimi mesi, ce ne sono stati eccome: partendo proprio dal fatto che, nel bel mezzo dei colloqui tenutisi all’incirca quattro/cinque giorni fa tra Piero Ausilio e la dirigenza del Chelsea, proprio Todd Boehly e i suoi avrebbero avanzato una nuova ed ulteriore richiesta nei confronti dell’Inter per Onana.

Su questo la società della ‘Beneamata’ è stata, però, alquanto chiara. Il camerunense può sì dire addio, ma solo ed esclusivamente difronte ad una vera e propria offerta irrinunciabile. Tradotto: non bastano certamente più i 40 milioni che i nerazzurri chiedevano sino a qualche tempo fa, viste le attuali premesse.

Come già anticipato d’altronde, eccezion fatta per i ‘Blues’, un altro club che – al tempo stesso – aveva indirizzato in tutti questi ultimi mesi le proprie antenne nei confronti del classe ’96, è sicuramente il Manchester United: società che, dopo un’attenta serie di riflessioni, ha capito che è meglio guardare altrove. Motivo per cui, almeno in questo momento, la pista United-Onana s’ha da considerarsi fredda come non mai.

Calciomercato, United pronto a farsi avanti per Pickford: in arrivo un’offerta da 45 milioni, l’Inter e Onana sorridono

Stando alle informazioni raccolte dal ‘Daily Star’, il Manchester United è pronto a tentare il tutto per tutto per Jordan Pickford, estremo difensore di attuale proprietà dell’Everton.

Si apprende, infatti, che il Manchester United offrirà la bellezza di 45 milioni di sterline per il forte estremo difensore inglese, quest’oggi titolare inamovibile all’interno dell’undici iniziale del CT Gareth Southgate.

Una notizia che, dunque, non può far altro che permettere all’Inter di tirare un sospiro di sollievo per Onana: altro portiere che, da tempo, si era assicurato tutte le avance dei ‘Red Devils’.

Con ogni probabilità, quindi, dovrebbe essere lo stesso Pickford a raccogliere l’eredità di David De Gea: numero uno spagnolo che saluterà a zero Erik Ten Hag e i suoi per via del suo contratto in scadenza che, di fatto, dal prossimo 30 giugno in poi cesserà di esistere.