Inzaghi, annuncio a sorpresa: “Via adesso dall’Inter”

Continua a tenere banco la questione di Simone Inzaghi. Nelle ultime ore è arrivato un annuncio a sorpresa che fa tremare i tifosi.

Sono settimane molto delicate per il futuro dell’Inter. L’arrivo di Oaktree non ha portato stravolgimenti dirigenziali, ma è in corso una riorganizzazione interna a partire dalla scelta del nuovo presidente. La nuova proprietà, però, è chiamata ad affrontare al più presto anche alcune vicende molto delicate, ma allo stesso tempo importanti, come quelle dei rinnovi.

Sono diverse le trattative che attendono l’ok di Oaktree per essere sbloccate. Tra le più importanti naturalmente ci sono quelle di Lautaro, Barella e del tecnico Simone Inzaghi. Proprio sull’allenatore in queste ore è arrivato un annuncio a sorpresa che apre al suo addio ai nerazzurri nel giro di poco tempo.

Inter: Inzaghi via, l’annuncio a sorpresa

Simone Inzaghi è uno dei tecnici più attenzionati a livello europeo. Quanto ottenuto dall’allenatore piacentino nel triennio con l’Inter ha portato diverse squadre a sondare il terreno e capire la sua volontà di lasciare Milano ed intraprendere una nuova avventura magari anche lontano dall’Italia.

Per il momento nessun club ha trovato terreno fertile per affondare il colpo. Simone Inzaghi non ha nessuna intenzione di lasciare l’Inter ad oggi. Non la pensa così, invece, Enrico Camelio. L’opinionista di Radio Radio in uno dei suoi interventi ha ricordato come il tecnico con i nerazzurri “ha vinto sei trofei nazionali: uno Scudetto, due volte la Coppa Italia e tre Supercoppe Italiane oltre la finale di Champions League. Deve andare via adesso dall’Inter. E’ questo il momento“.

Un suggerimento che Inzaghi difficilmente seguirà. Il tecnico ha intenzione di proseguire la sua avventura con l’Inter e già nei prossimi giorni dovrebbe arrivare l’ufficialità del rinnovo. Oggi è previsto il primo incontro con Oaktree. Un vertice per conoscersi, ma anche per sbloccare la trattativa del prolungamento.

Inzaghi-Inter: la storia continua

A meno di clamorosi colpi di scena dell’ultimo minuto, la storia tra Inzaghi e l’Inter non si interromperà in questi giorni. Il rinnovo fino al 2027 è ormai pronto e si attende solo l’ok di Oaktree per definire gli ultimi dettagli e arrivare alla firma.

Un prolungamento che ribadisce la volontà del fondo americano di non rivoluzionare l’Inter, ma di dare continuità al progetto iniziato da Zhang negli anni scorsi.