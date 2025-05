Inter-Atletico, affare chiuso a 20 milioni: via libera Simeone

I nerazzurri potrebbero chiudere una operazione con i Colchoneros. Il giocatore è pronto ad essere ceduto perché non rientra nei piani del Cholo

Non solo campionato e Champions League, in casa Inter si ragiona anche sul calciomercato. In viale della Liberazione i dirigenti da tempo sono al al lavoro per individuare i giocatori giusti per rafforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Le prime mosse sono già arrivate come Sucic e Zalewski, ma i dirigenti nelle prossime settimane potrebbero andare a chiudere altre operazioni molto importanti.

Secondo le ultime indiscrezioni, l’Inter sarebbe sulle tracce di un calciatore in uscita dall’Atletico Madrid. Il Cholo non sembra essere intenzionato a puntare su di lui e un tentativo del club nerazzurro non è assolutamente da escludere. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e delle valutazioni e vedremo se si potrà affondare il colpo oppure si andrà su calciatori differenti.

Calciomercato Inter: possibile affare con l’Atletico

I rapporti tra Inter e Atletico sono ottimi da tempo e questo potrebbe consentire di facilitare l’operazione. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi anche perché non c’è una trattativa. Ma un pensierino i nerazzurri lo potrebbero fare in caso di una fumata nera in un’altra operazione.

Mercato Inter: Molina obiettivo di Marotta?

Secondo le notizie riportate dal ‘Mundo Deportivo’, l’Atletico Madrid potrebbe lasciare partire Molina nel prossimo mercato per andare a puntare su un profilo differente. L’argentino non sta rendendo come ci si poteva aspettare e per questo motivo una sua cessione non è da escludere. La decisione finale spetterà a Simeone e arriverà nei prossimi giorni.

Il giocatore è stato con insistenza a Inter, Juventus e Roma per una cifra intorno ai 20 milioni di euro. I nerazzurri lo hanno già seguito in passato, ma i Colchoneros non hanno mai realmente aperto alla possibilità di un trasferimento. Ora, però, la situazione è diversa rispetto al passato.

Molina può essere utilizzato come Carlos Augusto ovvero giocare come esterno di centrocampo a destra o braccetto. Ma non è una operazione destinata a concludersi in breve tempo anche perché i nerazzurri sembrano avere altre priorità in questo momento.

Molina non è l’obiettivo principale dell’Inter

Molina potrebbe essere presente nella lista di Marotta, ma non è il principale obiettivo. Sull’out di destra è vicina alla chiusura la trattativa con Luis Henrique, mentre in difesa si insiste per arrivare a De Winter dell’Inter.