Squalifica Bastoni: UFFICIALE dieci giorni dopo Inter-Juve

Il dispositivo del Giudice sportivo è previsto per martedì

Squalifica a Bastoni dieci giorni dopo i fattacci di Inter-Juve, con la sua simulazione costata il doppio giallo a Kalulu. Il difensore nerazzurro ha poi chiesto scusa alla vigilia di Bodo-Inter, scagliandosi però contro ipocriti e insegnanti di vita vari, tra cui politici di scarso rango, che avevano addirittura invocato la sua esclusione dalla Nazionale per gli spareggi Mondiale.

Impraticabile la prova tv per Bastoni, il quale quindi non ha pagato il brutto gesto antisportivo nel derby d’Italia. Una squalifica, ma di un turno, il classe ’99 se la beccherà ufficialmente martedì, quando uscirà il dispositivo del Giudice sportivo relativo alla 26esima giornata di Serie A.

Il numero 95 verrà sospeso una giornata per il giallo beccatosi ieri allo scadere della gara con il Lecce vinta 2-0 dalla squadra di Chivu. L’ammonizione non era neanche quotata, o meglio lo era e ha fatto prendere bei soldini a chi ha voluto scommetterci molti euro sopra, visto che in caso contrario avrebbe corso il rischio di saltare il derby Scudetto col Milan dell’8 marzo.

Bastoni era diffidato, con il giallo comminatogli dall’arbitro Manganiello non potrà esserci contro il Genoa sabato prossimo alle 20.45, ma nella stracittadina sì. E dal primo minuto…