L’Inter torna a sfidare la Roma sul calciomercato. Stavolta l’oggetto del contendere tra i due club è un attaccante: nerazzurri favoriti

Si riaccende la sfida di calciomercato tra i nerazzurri e la Roma, non più così ‘amiche’ dopo quanto successo nella scorsa estate durante la trattativa Dzeko. E proprio per un attaccante tornano a duellarsi le due società, nello specifico per quello che nei piani di entrambe diventerebbe la prima alternativa ai rispettivi centravanti, Romelu Lukaku e appunto il sopracitato bosniaco. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Calciomercato Inter, in ascesa Pinamonti come vice Lukaku: che duello con la Roma!

E’ Andrea Pinamonti a far scattare la competizione tra Beppe Marotta e Petrachi. Secondo ‘Tuttosport’ proprio quella contro l’Inter di sabato potrebbe essere l’ultima partita del classe ’99 con la maglia del Genoa. Il ragazzo di Cies è in forte ascesa per il ruolo di vice Lukaku, è l’alternativa a Giroud che però in Inghilterra danno vicino al Crystal Palace. A Pinamonti pensa pure la Roma, delusa da Kalinic, come alternativa a Dzeko. Il club targato Suning ha il vantaggio di avere un gentlement agreement con il presidente del ‘Grifone’ Enrico Preziosi che gli permetterebbe di riprendersi il 20enne già a partire del 2020.

Calciomercato Inter, vice Lukaku: in corsa altri due nomi

Per il ruolo di vice del bomber belga, la dirigenza interista è probabile che tenga ancora in considerazione pure Lasagna dell’Udinese e Petagna della Spal. Anche su quest’ultimo ci sono i giallorossi. La ricerca di un’altra punta non è comunque cosa prioritaria in casa Inter.

