Le ultime news Inter mettono in evidenza le dichiarazioni di Antonio Conte dopo la netta vittoria contro il Genoa

“Le difficoltà ci son servite a crescere, a responsabilizzare tutti”. Lo ha detto Antonio Conte dopo il 4-0 rifilato al Genoa che permette alla sua Inter di chiudere l’anno in vetta alla classifica con gli stessi punti della Juventus: “Onestamente è un bel Natale con 42 punti – ha aggiunto il tecnico nerazzurro a ‘Sky Sport’. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter – Sono contento per tutti, anche per i tifosi però invito a restare coi piedi per terra perché a questa squadra è già capitato negli anni scorsi di essere davanti a metà stagione e poi qualificarsi per la Champions solo all’ultima giornata. Di strada da percorrere ne abbiamo ancora molta”.

Inter-Genoa, Conte ‘esalta’ Esposito: “E’ sveglio e ha davanti un avvenire importante”

Conte ha poi speso parole importanti su Sebastiano Esposito, che ha rimpiazzato lo squalificato Lautaro siglando, su rigore, il suo primo gol in Serie A. “Da quest’estate, quando era praticamente un bambino, è cresciuto tanto. Dopo il ko di Sanchez dissi che non avrei avuto paura a lanciarlo, parliamo di un ragazzo sveglio che di sicuro ha davanti un avvenire importante. Sono davvero contento per lui, oggi non era una partita semplice ma noi l’abbiamo resa tale”.

Calciomercato Inter, Conte: “Nessuna letterina a Marotta e Ausilio”. Il primo regalo può essere Llorente

Un po’ a sorpresa, infine, l’allenatore interista ha dribblato l’argomento mercato: “Se ho scritto una letterina di Natale a Marotta e Ausilio? Oggi non mi sentirei di scrivere nessuna lettera poiché mancherei di rispetto a questi ragazzi straordinari che mi stanno dando tutto. A loro ho dato otto giorni di stop, ho fiducia perché so che sono responsabili, anche se pure in vacanza dovrà esserci una parte dedicata a me (sorride, ndr). Questo lo sanno”. In ottica gennaio Conte ha chiesto alla sua società pure un vice Lukaku: a tal proposito si parla di un possibile scambio di prestiti tra Politano e Llorente, che il salentino ha già avuto alla Juve e chiesto in estate, con il Napoli di Gattuso. “Mi cogliete di sorpresa, non so niente su questa notizia – ha risposto in merito Conte in conferenza stampa – Forse voi avete qualche aggancio più…”.

