Calciomercato, blitz a sorpresa del Napoli | L’Inter a rischio beffa!

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza il tentativo inatteso del Napoli per la rivelazione della Serie A Dejan Kulusevski

Il Napoli sta parlando con l’Inter a proposito dello scambio di prestiti Llorente-Politano, al contempo però prova a beffarla per Dejan Kulusevski. Stando a ‘La Repubblica’, il club di Aurelio De Laurentiis è partito all’assalto del talento svedese, di proprietà dell’Atalanta ma in prestito al Parma, mettendo sul piatto subito 25 milioni di euro per anticipare la concorrenza che comprende pure Juventus e club inglesi consegnandolo a Gattuso fin dal prossimo mese di gennaio. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Calciomercato Inter, obiettivo Kulusevski: Marotta e la ‘carta’ per strappare il sì all’Atalanta

Visti gli eccellenti rapporti con l’Atalanta, la società targata Suning è in pole nella corsa al cartellino del classe 2000. Nei giorni scorsi Steven Zhang e i massimi dirigenti nerazzurri si sono incontrati con Percassi per provare a trovare la quadra finale: la distanza non è enorme, circa 5 milioni dato che la ‘Beneamata’ ha proposto sui 35 milioni di euro e il patron della ‘Dea’ chiesto 40. L’accordo è decisamente alla portata. Marotta può peraltro giocarsi la ‘carta’ Politano, un profilo che piace molto agli orobici e al suo allenatore Gian Piero Gasperini.

