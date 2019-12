Calciomercato Inter, Giroud si allontana | Il francese esce allo scoperto

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano sul vice Lukaku con le quotazioni del francese del Chelsea Olivier Giroud sempre più in calo

Per gennaio l’Inter è sempre alla ricerca di un vice Lukaku. Da mesi si fa il nome di Olivier Giroud, il prescelto di Antonio Conte anche perché lo stesso tecnico nerazzurro lo ha già avuto alle proprie dipendenze negli ultimi mesi della sua avventura al Chelsea. Dopo lo sblocco del calciomercato, i ‘Blues’ avrebbero aperto alla cessione del francese da tempo ai margini della squadra allenata da Lampard e per questo intenzionato ad andar via per tornare a giocare con continuità in vista di Euro2020.

Calciomercato Inter, Giroud più lontano: due le alternative al francese

Nelle ultime settimane, però, la candidatura del 33enne di Chambers ha perso forza. Le alte richieste del suo entourage hanno fatto sì che Marotta mollasse un po’ la presa, prendendo direzioni alternative. Vedi quelle per l’ex Pinamonti, per il quale esiste un gentlement agreement col Genoa che consentirebbe a Suning di riprenderselo già nel 2020, e per Fernando Llorente. Come ormai tutti sanno è in piedi col Napoli un’ipotesi di scambio con Politano, possibile contropartita nell’affare Kulusevski con l’Atalanta.

Calciomercato Inter, Giroud verso il ritorno in Francia

Per quanto concerne Giroud, si parla ora con insistenza di un suo possibile ritorno in Francia, voce confermata dallo stesso centravanti ai microfoni di ‘Dauphiné Libéré’: “Per il momento sono un giocatore del Chelsea. Ho ancora qualche partita da giocare con questo club prima dell’apertura del mercato. Poi ci siederemo attorno a un tavolo e prenderemo la miglior decisione per me. Un ritorno in Ligue 1 – dove se lo contendono Lione, Marsiglia e Bordeaux, ndr – è una delle possibili soluzioni”.

