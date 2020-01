Le ultime news Serie A mettono in evidenza il nome dell’arbitro del match Lecce-Inter valevole per la 20esima giornata e di scena domenica al ‘Via del Mare’

Sono stati designati gli arbitri della 20esima nonché prima giornata del campionato di Serie A. Il match Lecce-Inter, in programma domenica ore 15 allo stadio ‘Via del Mare’, è stato affidato a Piero Giacomelli. Il fischietto della sezione di Trieste avrà Liberti e Bottegoni come assistenti, Mariani sarà invece il quarto uomo, Guida e Fiorito gli addetti al Var. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Giacomelli per Lecce-Inter: i precedenti con entrambe le squadre

Il 39enne Giacomelli dirigerà la squadra di Conte per la seconda volta in questa stagione. L’ultimo precedente risale infatti alla rocambolesca gara del 20 ottobre, sempre in trasferta, contro il Sassuolo vinta 4-3 ma con grande sofferenza nel finale da Lukaku e compagni. Il bilancio complessivo dei nerazzurri con il direttore di gara triestino è di 3 vittorie, altrettanti pareggi e 1 ko. Il classe ’77 è invece al debutto coi salentini.

