Da Mancosu a Lukaku, ecco le scelte ufficiali di Conte e Liverani per il match Lecce-Inter valevole per la 20esima giornata del campionato di Serie A

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Lecce-Inter, gara valevole per la 20esima giornata nonché seconda del girone di ritorno di Serie A. Antonio Conte conferma Godin in difesa a svantaggio di Bastoni, mentre a centrocampo agirano Barella e Sensi ai lati di Brozovic. Davanti, ovviamente, Lukaku e Lautaro. Vecino nemmeno in panchina. L’uruguagio non è proprio partito alla volta della Puglia, a conferma di una sua possibile cessione. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter. Dall’altra parte Liverani opta per il 3-4-1-2 con Mancosu alle spalle di Babacar e Lapadula.

Formazioni ufficiali Lecce-Inter

Lecce-Inter si giocherà allo stadio ‘Vial del Mare’ alle ore 15. La gara verrà arbitrata da Piero Giacomelli della sezione di Trieste e sarà trasmessa in diretta su ‘Sky Sport Serie A’ e ‘Sky Sport 251’. Ecco le formazioni ufficiali:

LECCE (3-4-1-2): Gabriel; Rossettini, Lucioni, Dell’Orco; Rispoli, Deiola, Petriccione, Donati; Mancosu; Babacar, Lapadula. A disp.: Vigorito, Chironi, Riccardi, Meccariello, Falco, Vera, Gallo, Majer, Maselli, Tachtsidis. All.: Liverani.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lukaku, Lautaro Martinez. A disp.: Padelli, Berni, Ranocchia, Bastoni, Pirola, Dimarco, Lazaro, Borja Valero, Agoume, Sanchez, Esposito. All.: Conte

ARBITRO: Giacomelli di Trieste

