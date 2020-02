Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza il nome e le parole di un importante giocatore di Serie A a proposito di un suo trasferimento in nerazzurro

Nel prossimo calciomercato estivo i nerazzurri dovranno rinforzarsi anche sulle corsie esterne. Al momento è piuttosto incerto il riscatto di Victor Moses, dall’altra parte Young invece ha maggiori speranze di conferma mentre quelli a forte rischio addio sono sicuramente Cristiano Biraghi – che ha perso il posto da titolare proprio a vantaggio dell’inglese – e soprattutto Kwadwo Asamoah alle prese ormai con cronici problemi al ginocchio. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter.

Calciomercato Inter, assalto a Gosens: le ultime

A conferma della volontà da parte di Marotta di rafforzare le fasce, il tentativo in atto per Gosens dell’Atalanta. Come riportato in esclusiva da InterLive.it sette giorni fa, la società targata Suning ha avanzato per il 25enne tedesco una proposta da 25 milioni di euro più bonus con la possibilità di inserire nell’operazione dei giovani come contropartita tecnica. L’offerta, però, è stata respinta dalla società della famiglia Percassi, la quale valuta il cartellino dell’ex calciatore dell’Heracles non meno di 40 milioni. Da Marcos Alonso a Kurzawa passando per Emerson Palmieri, ecco gli altri nomi per la corsia mancina nerazzurra. Per quella di destra, invece, proprio oggi è salita alla ribalta l’auto-candidatura del compagno di Gosens’ nelle file della ‘Dea’, vale a dire Castagne.

Titolare sulla fascia opposta a quella di Gosens, a ‘La Derniere Heure’ il belga si è in un certo senso ‘offerto’ sia all’Inter che al Napoli rispondendo sul suo futuro: “Voglio concludere la stagione in grande stile, dopo l’Europeo vedremo. Se l’Atalanta raggiungesse ancora la Champions, non sarebbe certo male rimanere. L’Inghilterra mi ha sempre attirato, ma se una squadra come l’Inter o il Napoli dovesse bussare alla porta… Tutte e due sono grandi squadre”. Lukaku potrebbe metterci una buona parola.

