Le ultime news Serie A mettono in evidenza il nome dell’arbitro che dirigerà il match Inter-Sampdoria valevole per la 25esima giornata

Sono stati designati gli arbitri della 25esima giornata del campionato di Serie A. Il posticipo Inter-Sampdoria è stato affidato a Maurizio Mariani della sezione di Aprilia. Mondin e Galetto saranno gli assistenti, Piccinini il quarto uomo, Aureliano e Passeri gli addetti al Var. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, Conte lo rilancia ma l’addio appare scontato | Gli scenari

Inter-Sampdoria a Mariani: i precedenti

Il 37enne nativo di Roma dirigerà la squadra di Conte per la terza volta in questa stagione. La prima è stata contro l’Udinese, ko per 1-0, alla terza di campionato, la seconda alla sedicesima contro la Fiorentina al ‘Franchi’, con Skriniar e compagni che subirono il pari allo scadere da Vlahovic. Il bilancio complessivo dell’Inter con Mariani è leggermente positivo: 3 vittorie, 2 sconfitte e 1 pareggio.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, Lautaro al Barcellona | Messi esce allo scoperto

Il fischietto della sezione di Aprila è invece al debutto stagionale con la formazione di Ranieri. Il bilancio dei doriani con lui è negativo: in 10 incontri, 5 ko, 3 successi e 2 pareggi.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

ESCLUSIVO: Padelli non basta | Tre piste per il vice Handanovic

Calciomercato Inter, Icardi alla Juventus | Wanda non chiude!