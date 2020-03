Calciomercato Inter, incontro e firma sul rinnovo | Salta colpo a zero

Le ultime di calciomercato Inter mettono in risalto l’incontro avvenuto tra giocatore e presidente che può davvero far saltare l’affare a zero dei nerazzurri

L’Inter sarebbe vicina a piazzare l’ennesimo colpo a zero. Secondo ‘Tuttosport’ il club nerazzurro ha in pugno Tahith Chong, esterno d’attacco olandese classe ’99 in forza al Manchester United e in scadenza appunto di contratto nel prossimo mese di giugno. Per il quotidiano torinese, il diciannovenne nato nelle Andille e con origini cinesi si legherà alla società targata Suning fino al 2025 a fronte di uno stipendio di circa 2 milioni di euro a stagione bonus inclusi. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter.

Calciomercato Inter, arriva Chong ma sfuma Mertens: le ultime

Se Chong viaggia ormai spedito in direzione Pinetina, il grande obiettivo a zero per l’attacco Dries Mertens è prossimo a saltare. Oggi a pranzo il classe ’87 belga, nei piani di Marotta e Conte l’ideale rimpiazzo di Alexis Sanchez, ha incontrato il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, un faccia a faccia che per ‘Sky Sport’ ha portato le parti ad avvicinarsi di molto sul fronte prolungamento contrattuale. La firma, con ricco bonus collegata ad essa, potrebbe arrivare a breve su un nuovo accordo fino al giugno 2022.

