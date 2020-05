Calciomercato Inter, Nainggolan colpo Champions | I dettagli

Focus sul futuro di Radja Nainggolan protagonista sicuro della prossima sessione di calciomercato Inter

L’Inter starebbe pensando di giocarsi la ‘carta’ Nainggolan per strappare Chiesa alla Fiorentina e di conseguenza alla Juventus, alla quale l’altro ieri il patron viola Commosso ha a sorpresa aperto. Oltre al belga i nerazzurri metterebbero sul piatto una offerta di circa 40 milioni di euro. Parliamo eventualmente di una buona proposta che però difficilmente verrebbe accettata dalla società gigliata. CLICCA QUI per le altre news sull’Inter.

Calciomercato Inter, Nainggolan per la Champions: tutti i dettagli

Tornando a Nainggolan, che il Cagliari ricordiamo non sembra intenzionato a confermare, potrebbero però palesarsi altre possibilità in Serie A. Milan a parte, qualora ovviamente ulla panchina rossonera approdasse Luciano Spalletti, occhio alla Sampdoria vista la stima nei suoi confronti del patron Ferrero e in particolare all’Atalanta. Se la squadra di Gasperini dovesse riottenere la qualificazione in Champions, ecco che la famiglia Percassi potrebbe decidere di fare un regalo ai propri tifosi mettendo le mani sul classe ’87 di Antwerpen grazie agli ottimi rapporti con il club targato Suning.

Possibile pure un ‘aiuto’ dell’Inter sul fronte stipendio, magari attraverso il versamento di una sorta di liquidazione nelle tasche del ‘Ninja’ per spingere lo stesso ad accettare un ingaggio più basso. La ‘Dea’ potrebbe provare a prenderlo a titolo definitivo, concedendo magati all’Inter uno sconto sul cartellino di un suo pezzo pregiato, da Gosens per il quale è già stata avviata una trattativa, fino a de Roon.

