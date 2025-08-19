DIRETTA | Da Florentino a Bade, le news di calciomercato Inter di oggi, martedì 19 agosto

Su Interlive.it aggiornamenti in tempo reale sulle mosse di mercato dei nerazzurri

Da Bade a Florentino passando per Kone, la redazione di Interlive.it vi aggiornerà in tempo reale su tutte le principali notizie di calciomercato riguardanti l’Inter di oggi, martedì 19 agosto.

ORE 11.10 – Dall’Arabia: accordo tra Al-Hilal e il Ds di una big europea. Il principale indiziato è Piero Ausilio. Il matrimonio dovrebbe celebrarsi dopo questa sessione estiva.

ORE 10.30 – Non solo Solet, per la difesa si guarda anche in Premier: per il ‘Corriere dello Sport’ nel mirino Kiwior dell’Arsenal, Chalobah del Chelsea e l’ex Juve Renato Veiga anche lui dei ‘Blues’. Quest’ultimo è un nome di cui Interlive.it vi ha parlato in largo anticipo.

ORE 10.15 – Bade sempre più lontano dall’Inter: il Bayer ha raggiunto un accordo col Siviglia da 26 milioni più 4 di bonus. I tedeschi devono però trovare ancora un’intesa totale col difensore proposto ad Ausilio.

Accordo totale tra Siviglia e Bayer per Bade: 26m+4 di bonus. Il difensore ha dato l’ok da giorni ma deve ancora trovare un’intesa definitiva col club tedesco. @calciomercatoit @interliveit pic.twitter.com/dMayQATAFg — Raffaele Amato (@RaffaeleAmato14) August 19, 2025

ORE 10 – L’Inter ha mollato Lookman (stamane tornato a Zingonia) per concentrarsi quasi esclusivamente sul centrocampo: Chivu vuole un mediano dinamico in grado di dare maggiore protezione alla difesa. Kone della Roma rimane un nome ‘caldo’, ma oggi il ‘Corriere dello Sport’ ha lanciato il nome di Florentino del Benfica. La valutazione del 26enne portoghese è sui 35/40 milioni.