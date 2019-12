Conte insiste per Arturo Vidal ma da Barcellona continuano a ribadire di non volersene privare nel calciomercato di gennaio

Il Barcellona ha in mente di separarsi da Vidal solo a fine stagione. Ecco perché, come ribadito dal ‘Mundo Deportivo’, il club blaugrana non vuole privarsene a gennaio se non di fronte a una offerta davvero importante. Che a quanto pare l’Inter non ha presentato e non è intenzionata a presentare nonostante il pressing di Conte e perché il cileno compierà 33 anni il prossimo e ha uno stipendio – circa 8 milioni – decisamente alto. Rumors parlano di una proposta di prestito oneroso con annesso obbligo di riscatto per complessivi 12 milioni di euro, una cifra che gli spagnoli giudicheranno, sempre se non l’abbiano già fatto, troppo bassa per un calciatore comunque di livello internazionale.

Calciomercato Inter, Weigl alternativa a Vidal?

Marotta spera che il calciatore esca del tutto allo scoperto dichiarando di voler andar via, mettendo così alle strette i catalani. L’alternativa si dice possa essere Weigl del Borussia Dortmund, anche se il 24enne tedesco è un giocatore completamente diverso oltre a ricoprire non il ruolo di mezz’ala bensì di mediano davanti alla difesa. Come piani B più credibili, invece, Dejan Kulusevski – ma il Parma deve aprire alla conclusione del prestito a gennaio – e Rodrigo De Paul.

