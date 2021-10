Inzaghi: Sensi pronto a tornare ma sicuramente non con la Lazio

Inter, il centrocampista Stefano Sensi è sempre più vicino al rientro in campo e probabilmente Simone Inzaghi lo potrà utilizzare in Champions League

In vista della sfida con la Lazio, il tecnico Simone Inzaghi sa benissimo che difficilmente potrà avere a disposizione i cinque sudamericani che rientreranno dagli impegni con le rispettive Nazionali a poche ore dalla partite dell’Olimpico, anche se si spera di far rientrare prima almeno i due argentini e forse Vecino, mentre niente da fare per Sanchez e Vidal che saranno disponibili per la partita di Champions League contro lo Sheriff di martedì. Intanto proseguono i miglioramenti di Stefano Sensi, che anche oggi si è allenato, almeno parzialmente, con il gruppo e sta guarendo dalla distrazione al legamento collaterale del ginocchio destro.

Anche per il centrocampista comunque il rientro dovrebbe essere previsto per la partita di Champions League e appare abbastanza improbabile una sua convocazione, anche solo per la panchina, per la partita di campionato. La gara di sabato quindi sembra essere un confronto a chi ha più assenti, visto che se l’Inter piange anche la squadra di Sarri non può essere comunque allegra.