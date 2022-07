Stangata in arrivo: un club di Serie A finisce nei guai

Sanzione in arrivo per un club di Serie A. Da qui, alcuni giocatori si sono resi protagonisti di una serie di alcuni comportamenti scorretti negli ultimi tempi

Ancora poco più di un mese e poi sarà nuovamente tempo di campionato. Difatti, sarà soltanto nel prossimo 13 agosto che la nuova Serie A Tim in formato 2022-23 prenderà il via, ed ora, vedendo anche tutte le trattative di mercato che ci sono in ballo, le cose incominciano a farsi sempre più interessanti.

Da qui, non a caso, dopo aver preso atto di tutte quelle che sono state le trattative che hanno portato: Henrikh Mkhitaryan, Romelu Lukaku e Kristjan Asllani – senza dimenticarsi di Onana – a vestire la maglia dell’Inter, una volta arrivati a questo punto dunque, bisogna anche tenere a mente di tutti quelli che sono stati i diversi affari legati ad altri club di Serie A (come per esempio l’operazione Matic e le altre due legate a Di Maria e Pogba, i quali si avvicinano sempre più alla Juventus). Proprio per questo, tutto ciò che si attende, non è altro che un campionato più che equilibrato, anche se, ora come ora, occorre ancora ulteriore chiarezza in merito alla vicenda che ha contraddistinto il Milan durante la passata stagione.

Bufera Milan, multati quattro rossoneri per via dei cori offensivi rivolti contro l’Inter durante la festa scudetto

A seguito dell’irrispettoso atteggiamento condotto durante la festa scudetto, proprio come fatto presente un po’ di tempo fa, la FIGC ha deciso di multare ben quattro giocatori appartenenti al gruppo squadra del Milan. In tal caso dunque, sono quindi stati sanzionati i calciatori rossoneri: Theo Hernandez, Sandro Tonali, Mike Maignan e Rade Krunic. Da qui, a quest’ultimo è stata posta un’ammenda da 5.000 euro, mentre ai restanti giocatori una sanzione da 4.000 euro. Da qui inoltre, è arrivata anche una pesante multa da 12.000 euro, rivolta proprio nei confronti del club rossonero. La nota della Federcalcio recita che, il terzino ex Real Madrid, è stato sanzionato, per aver “a bordo di un pullman scoperto, reiteratamente intonato verso e con i tifosi festanti, anche mediante l’ausilio di un microfono atto ad amplificarne la voce, un coro offensivo, volgare e triviale rivolto nei confronti della società F.C. Internazionale e dei suoi tifosi”. Da qui, anche Krunic e Maignan hanno dvuto far fronte a motivazioni simili, mentre al centrocampista ‘made in Italy’, è stato riconosciuto di aver “indossato una maglietta avente sovrimpressa in bella mostra una frase dal contenuto grandemente offensivo, volgare e triviale” nei confronti dell’Inter.