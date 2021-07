Vidal: il suo stipendio da 7 milioni di euro annui rende quasi impossibile la sua cessione

Inter, il centrocampista Arturo Vidal ha disputato una buona coppa America con il suo Cile ma purtroppo il suo alto stipendio lo rende quasi impossibile da piazzare sul mercato

Il centrocampista dell’Inter Arturo Vidal, voluto fortissimamente da Antonio Conte sin dal suo arrivo alla corte degli Zhang, ora è un peso per l’economia della società nerazzurra. Il calciatore visto in Coppa America con il suo Cile, era molto vicino agli standard che l’ex tecnico interista ricordava e per il quale lo aveva richiesto, purtroppo non è stato lo stesso il suo rendimento in nerazzurro. Mentre il calciatore si rilassa in attesa di raggiungere, per ora, i suoi compagni ad Appiano Gentile, l’amministratore delegato Beppe Marotta sta sondando il calciomercato per trovargli una nuova collocazione.

In questo momento, nonostante il centrocampista sia sul mercato, non sono arrivate offerte ma semplici informative da parte di Flamengo, formazioni della MLS americana, del Boca Juniors e del club America, tutte squadre che però non si possono permettere di pagare i 7 milioni di euro annui di stipendio del cileno. Come ha spiegato Calciomercato.com